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В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин в сжатые сроки

13:38
  • пятница
  • 29 октября 2021

Вакцинация должна проходить "ритмично"

Временный дефицит вакцин от коронавируса, возникший в некоторых российских регионах, будет ликвидирован в самые сжатые сроки. Вакцинация должна проходить ритмично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал тему вакцинации детей от COVID-19

"Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов. Но вместе с тем все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков прокомментировал ситуацию, возникшую в одном из областных центров Курганской области. Там закончились запасы вакцины "Спутник Лайт", которую используют для повторной иммунизации. Уже сделана заявка на 20 тысяч доз. В России, кроме однокомпонентного препарата, доступны вакцины "Спутник V", ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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