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Песков оценил влияние переговоров с Молдавией по газу на имидж России

14:04
  • пятница
  • 29 октября 2021

"Газпром" не может отдавать газ бесплатно и прощать долги

Ход переговоров с Молдавией по поставкам газа никак не влияет на имидж России и "Газпрома". Такое мнение в пятницу, 29 октября, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Молдавии надеются на активизацию отношений с Россией

Песков заявил, что имидж "Газпрома" великолепен, и напомнил заявления европейских лидеров и руководителей компаний-контрагентов о точном выполнении российской компанией принятых на себя обязательств.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о коммерческих вопросах, не имеющих отношения к имиджу. "Газпром" не может отдавать газ и не может прощать долги — это коммерческая компания, напомнил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подтвердил, что пока сторонам не удалось достичь договоренности, поскольку с молдавской стороны имеется серьезная растущая задолженность — это осложняет обсуждение нового контракта.

Однако "Газпром" открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России Сергей Иванов выразил сожаление в связи с тем, что в области энергетики "желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много".

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