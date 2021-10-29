Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах России

Зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 российских регионах. Статистика, озвученная вице-премьером Татьяной Голиковой, приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

"Ситуация осложнилась в 13 регионах страны", - заявила Голикова.

По данным вице-премьера, обстановка ухудшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также в Республике Кабардино-Балкария, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий-Эл, Северной Осетии и в Приморском крае. Данные приведены за период с 22 по 29 октября.

Тем временем в России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса. По данным оперативного штаба на 29 октября, за сутки от связанных с COVID-19 заболеваний умерли 1 163 человека, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram