На улице в Дубне застрелили мужчину

Преступник перепутал его с убийцей брата

В подмосковной Дубне посреди улицы застрелили человека.

Инцидент произошел 29 октября вблизи улицы Жуковская. По информации телеканала РЕН, преступник - 25-летний уроженец Луганска Леонид Василенко. Он приехал в Подмосковье, чтобы отомстить за убийство брата. Василенко выследил мужчину, однако перепутал его с прохожим и в результате застрелил невиновного.

Мужчина, которого искал Василенко, недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. А случайный погибший работал плиточником на Дубненском машиностроительном заводе. Он шел на смену, когда Василенко выстрелил ему в голову.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

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