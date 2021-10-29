Сильнейшие в году магнитные бури ожидают россиян в выходные

Магнитосфера успокоится после полудня 31 октября

Магнитные бури ожидаются на Земле в субботу и воскресенье, 30 и 31 октября. Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

Причиной этого является один из крупнейших за последние годы всплеск солнечной активности. 28 октября на Солнце было зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две вспышки класса M (сильные) и одна вспышка максимального класса X (особо сильная).

Астрономы указывают, что за последние четыре года, с 2018 года, на Солнце было зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. При этом недавняя вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты.

Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой произойдет примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября. После этого наша планета окажется внутри облака примерно на полтора-двое суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности.

По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями уровня три по пятибалльной шкале. В этом случае по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, сообщается на официальном сайте лаборатории.

Ранее метеорологи предупредили россиян о резких перепадах атмосферного давления до конца октября. 30-31 октября оно может превысить нормативные значения на 10-12 пунктов.

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