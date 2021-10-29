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Сильнейшие в году магнитные бури ожидают россиян в выходные

14:15
  • пятница
  • 29 октября 2021

Магнитосфера успокоится после полудня 31 октября

Магнитные бури ожидаются на Земле в субботу и воскресенье, 30 и 31 октября. Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.
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Причиной этого является один из крупнейших за последние годы всплеск солнечной активности. 28 октября на Солнце было зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две вспышки класса M (сильные) и одна вспышка максимального класса X (особо сильная).

Астрономы указывают, что за последние четыре года, с 2018 года, на Солнце было зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. При этом недавняя вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты.

Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой произойдет примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября. После этого наша планета окажется внутри облака примерно на полтора-двое суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности.

По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями уровня три по пятибалльной шкале. В этом случае по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, сообщается на официальном сайте лаборатории.

Ранее метеорологи предупредили россиян о резких перепадах атмосферного давления до конца октября. 30-31 октября оно может превысить нормативные значения на 10-12 пунктов.

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