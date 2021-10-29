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Производство "КовиВака" могут масштабировать

14:10
  • пятница
  • 29 октября 2021

Если в этом возникнет необходимость

Директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов сообщил в кулуарах Евразийского экономического форума, что может возникнуть необходимость масштабировать производство вакцины от коронавируса "КовиВак".
Разработчик: "КовиВак" защищает от заражения на 98,4%

"Если будет необходимость нарастить еще кратно производство, технологически мы такую возможность изучаем. И здесь, действительно, нам понадобится какой-нибудь партнер, но это, опять же, вопрос целесообразности", - сказал Чернов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что центру необходимо видеть и понимать востребованность своего продукта на локальном либо международном рынке.

"КовиВак", цельновирионная вакцина, содержащая "убитый" вирус, была зарегистрирована в России 19 февраля.

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