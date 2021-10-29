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Талибам срочно потребовались 1,2 млрд долларов

14:11
  • пятница
  • 29 октября 2021

На "нужды населения"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) призвало срочно выделить ему материальную помощь в размере около 1,2 миллиарда долларов, написал в Twitter представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин.
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"Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет помощи в размере почти 1 миллиарда евро, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану", - заметил он.

По словам Шахина, деньги требуются для поддержки представителей уязвимых слоев населения и временно перемещенных лиц. Новые власти Афганистана, продолжил представитель, готовы к сотрудничеству через гуманитарные организации.

Также Шахин призвал разморозить активы афганцев на сумму почти 10 миллиардов долларов.

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