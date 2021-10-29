Мировые лидеры хотят сократить период создания новых вакцин

Это же касается терапевтических и диагностических средств

Как пишет в пятницу агентство Reuters со ссылкой на проект заявления, лидеры стран Группы двадцати (G20) намерены взять обязательство сократить продолжительность разработки новых вакцин в условиях чрезвычайной ситуации.

"Мы будем поддерживать науку, чтобы сократить с 300 до 100 дней цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических и диагностических средств", - сказано в тексте.

Уточняется, что документ должен быть принят на ближайшем саммите.

Встреча лидеров стран G20 состоится 30-31 октября в Риме. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеосвязи, министр иностранных дел Сергей Лавров будет работать в итальянской столице очно.

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