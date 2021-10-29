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Против депутата Рады возбудили дело о госизмене за поздравление Путина

14:41
  • пятница
  • 29 октября 2021

Нардеп поздравил российского лидера с 69-летием

В отношении депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказали в партии "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР).
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Уголовное производство начато по статье о государственной измене. Поводом для этого стало видеообращение нардепа к президенту России Владимиру Путину. В нем Кива поздравил российского лидера с днем рождения (7 октября главе государства исполнилось 69 лет).

Илья Кива также адресовал Владимиру Путину фразу мастера Йоды из "Звездных войн": "Да пребудет с вами сила".

В партии УДАР выразили возмущение данным видеороликом и призвали Верховную Раду лишить Киву депутатского мандата. Один из членов партии, депутат Артур Палатный попросил Службу безопасности Украины "помочь ему (Илье Киве) поздравить кумира из тюрьмы".

Письмо с подтверждением факта возбуждения дела поступило Палатному из офиса генерального прокурора Украины. В нем говорится, что по результатам рассмотрения заявления о противоправных действиях народного депутата Украины были внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, сообщает РИА Новости.

Кива, представляющий партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" ранее уже отличался поступками в пику украинской власти. В частности, в июле он заявил, что осенью на Украине начнется политический кризис, за которым последует свержение президента Владимира Зеленского.

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