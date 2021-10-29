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Россиянки выиграли групповое многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

14:40
  • пятница
  • 29 октября 2021

На втором месте оказалась сборная Италии

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате мира в японском Китакюсю в групповом многоборье.
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За команду выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Мария Толкачева, Анастасия Близнюк и Алиса Тищенко.

Россиянки набрали 88,350 балла. На втором месте оказалась команда Италии (86,000), на третьем - сборная Белоруссии (85,400).

Олимпийские чемпионки - сборная Болгарии - пропускают турнир.

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.

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