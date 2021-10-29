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Шесть миллионов жителей КНР изолированы из-за новой вспышки COVID-19

14:41
  • пятница
  • 29 октября 2021

За минувшие сутки в стране выявили 48 случаев заболевания

Режим изоляции в связи с новой вспышкой COVID-19 введен в Китае. На карантине оказались около 6 миллионов жителей КНР, в том числе четырехмиллионный город Ланьчжоу в провинции Ганьсу. За минувшие сутки в стране выявили 48 случаев заболевания, за минувшую неделю - менее 250.
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Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. В карантин помещены десятки тысяч жителей Пекина. Накануне власти остановили два высокоскоростных поезда, шедших в китайскую столицу - были зафиксированы контакты работников поездных бригад с лицами, инфицированными COVID-19.На тестирование отправились более 450 пассажиров.

Власти призвали население отменить свадебные церемонии, не организовывать банкеты и массовые собрания. Отменена половина рейсов в двух основных аэропортах Пекина - "Шоуду" и "Дасин". Администрация десятимиллионного Харбина - столицы пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян, предостерегла горожан от поездок за рубеж. Треть рейсов в городском аэропорту отменена, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

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