Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться

Работники хотели оспорить приказ о вакцинации

В Волгоградской области отстраненные от работы за отказ привиться против коронавируса проиграли суд с работодателем.

Камышинский городской суд постановил, что работников их отстранили законно согласно постановлению регионального Роспотребнадзора. По документу, сотрудники предприятия должны были вакцинироваться первым компонентом до 30 августа, а вторым – до 30 сентября. Из постановления следует, что не привившиеся сотрудники отстраняются от работы, передает "Интерфакс".

Решение еще не вступило в законную силу, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее работники ООО "Камышинтеплоэнерго" подали коллективный иск к своему руководству с требованием признать незаконным их отстранение от работы за отказ привиться от COVID-19 и взыскать с компании утраченный заработок и компенсации морального ущерба.

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