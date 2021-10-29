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Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться

14:41
  • пятница
  • 29 октября 2021

Работники хотели оспорить приказ о вакцинации

В Волгоградской области отстраненные от работы за отказ привиться против коронавируса проиграли суд с работодателем.
Врач предупредил об опасности незавершенности цикла вакцинации

Камышинский городской суд постановил, что работников их отстранили законно согласно постановлению регионального Роспотребнадзора. По документу, сотрудники предприятия должны были вакцинироваться первым компонентом до 30 августа, а вторым – до 30 сентября. Из постановления следует, что не привившиеся сотрудники отстраняются от работы, передает "Интерфакс".

Решение еще не вступило в законную силу, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее работники ООО "Камышинтеплоэнерго" подали коллективный иск к своему руководству с требованием признать незаконным их отстранение от работы за отказ привиться от COVID-19 и взыскать с компании утраченный заработок и компенсации морального ущерба.

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