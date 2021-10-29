Президент Южной Кореи подарил Папе Римскому крест из колючей проволоки

Подарок оказался символическим
В пятницу в библиотеке Апостольского дворца состоялась встреча Папы Римского Франциска и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает ТАСС.
"Особенно была подчеркнута необходимость продвижения диалога и примирения корейцев. В этом контексте стороны разделяют общие усилия и стремления по установлению мира на Корейском полуострове в духе солидарности и братства", - сказано в сообщении службы печати Святого престола.
Также стало известно, что Мун Чжэ Ин преподнес понтифику в подарок крест, сделанный из колючей проволоки из демилитаризованной зоны на границе с КНДР.
Три года назад южнокорейский лидер передал понтифику на словах приглашение посетить Пхеньян от лидера КНДР Ким Чен Ына. Договоренности о поездке пока не достигнуты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram