Авторы скандального фото у Храма Василия Блаженного получили 10 месяцев колонии

Бобиев и Чистова осуждены за оскорбление чувств верующих

Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам лишения свободы авторов фотографии у стен Храма Василия Блаженного в Москве. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Приговор вынесен в отношении блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой по обвинению в оскорблении чувств верующих. Отбывать назначенное наказание осужденные будут в колонии общего режима.

При этом статья об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве, сообщает РИА Новости.

На снимке, ставшем причиной возбуждения дела, Бобиев и его подруга в куртке полицейского имитируют половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Кадр был подписан фразой: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить".

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