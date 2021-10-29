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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

15:03
  • пятница
  • 29 октября 2021

Пострадал ребенок

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области. Пострадал ребенок.
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"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyndai и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель и женщина - пассажир "Ларгуса", а также водитель Hyndai от полученных травм скончались. Данные погибших устанавливаются", сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В сообщении отмечается, что ДТП произошло около 12.30 мск на 199-м километре автодороги Тамбов - Саратов в Аткарском районе. В "Ларгусе", в автокресле, находилась пятилетняя девочка. Ребенок с травмами доставлен в больницу, передает РИА Новости.

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