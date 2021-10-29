Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Пострадал ребенок

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области. Пострадал ребенок.

"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyndai и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель и женщина - пассажир "Ларгуса", а также водитель Hyndai от полученных травм скончались. Данные погибших устанавливаются", сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В сообщении отмечается, что ДТП произошло около 12.30 мск на 199-м километре автодороги Тамбов - Саратов в Аткарском районе. В "Ларгусе", в автокресле, находилась пятилетняя девочка. Ребенок с травмами доставлен в больницу, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram