Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Пострадал ребенок
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области. Пострадал ребенок.
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyndai и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель и женщина - пассажир "Ларгуса", а также водитель Hyndai от полученных травм скончались. Данные погибших устанавливаются", сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В сообщении отмечается, что ДТП произошло около 12.30 мск на 199-м километре автодороги Тамбов - Саратов в Аткарском районе. В "Ларгусе", в автокресле, находилась пятилетняя девочка. Ребенок с травмами доставлен в больницу, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram