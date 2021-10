Байден представился на встрече как "муж Джилл"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в пятницу в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. Встречали их во дворе Сан-Дамазо сотрудники префектуры Папского дома во главе с регентом Леонардо Сапиенцей.

"Я муж Джилл", - так представился глава Белого дома одному из встречавших, передает РИА "Новости".

Это первый визит Байдена в Ватикан с момента его избрания главой американского государства.

WATCH: @POTUS Joe Biden, even while being received at the Vatican, is Bidening: "I'm Jill's husband!" pic.twitter.com/QWeqquh1j7