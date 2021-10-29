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В Думе предложили запретить продажу пива и водки в нерабочие дни

15:19
  • пятница
  • 29 октября 2021

Продавать следует лишь благородный алкоголь, считает Виталий Милонов

Продажу водки и пива в период нерабочих дней в России следует запретить. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
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По мнению Милонова, именно эти два алкогольных напитка — "заводское пойло" и "наша беда". Парламентария возмущает не только аморальное поведение людей в состоянии опьянения, но и то, что они заражают друг друга, поскольку пиво и водка "угнетают иммунную систему человека, и из-за этого люди болеют хуже и чаще заражаются".

Депутат считает, что в нерабочие дни следует продавать только "благородный алкоголь, который не вызывает такого свинского состояния". В частности, нужно разрешить продолжать работу винотекам, потому что это позволит развиваться российскому виноделию.

Милонов считает, что винотеки сильно отличаются от алкомаркетов, поскольку в них ходят "не алкоголики чаще всего". От того, что "человек покупает бутылку вина, причем иногда очень дорогого", он алкоголиком не станет, цитирует депутата АГН "Москва".

Ранее пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров рассказал, что в нерабочие дни ограничения коснутся небольших компаний по продаже алкоголя. Крупные сети алкомаркетов в столице продолжат работу, поскольку продают достаточно продуктов питания.

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