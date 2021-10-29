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Путин оценил отношения России и Финляндии

15:20
  • пятница
  • 29 октября 2021

Российский президент встретился с финским коллегой

В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с финским коллегой Саули Ниинисте.
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"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия", - отметил российский лидер (цитата по РИА "Новости").

Путин добавил, что к концу года между Россией и Финляндией может быть возобновлен туристический поток по железной дороге.

"Возобновлено авиационное сообщение. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", - сказал глава государства.

По его словам, несмотря на все сложности пандемии, в этом году Россия и Финляндия могут в значительной степени преодолеть тот урон, который ковид нанес отношениям двух стран в сфере экономики.

"То что мы соседи – имеет большое значение, потому что от наших совместных действий в значительной степени будет зависеть и зависит выполнение тех требований, которые сейчас формулирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата. Наши подходы, как мне докладывают российские специалисты, очень близки с финляндскими коллегами", - добавил Путин.

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