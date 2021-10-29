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Собянин рассчитывает на возвращение столицы в обычный ритм с 8 ноября

15:35
  • пятница
  • 29 октября 2021

Предприятия четко соблюдают введенные ограничения

Москва после завершения нерабочих дней сможет вернуться к обычной жизни, люди начнут нормально работать. На это рассчитывает мэр столицы Сергей Собянин. Однако оценить эффективность принятых мер можно будет лишь после периода ограничений, отметил мэр.
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"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора. Это радует и дает надежду, что эта мера будет реально работать", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр столицы распорядился объявить нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Собянин напомнил, что власти следят за соблюдением режима ограничений предприятиями, нарушителей штрафуют.

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