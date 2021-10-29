Собянин рассчитывает на возвращение столицы в обычный ритм с 8 ноября

Предприятия четко соблюдают введенные ограничения

Москва после завершения нерабочих дней сможет вернуться к обычной жизни, люди начнут нормально работать. На это рассчитывает мэр столицы Сергей Собянин. Однако оценить эффективность принятых мер можно будет лишь после периода ограничений, отметил мэр.

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора. Это радует и дает надежду, что эта мера будет реально работать", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр столицы распорядился объявить нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Собянин напомнил, что власти следят за соблюдением режима ограничений предприятиями, нарушителей штрафуют.

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