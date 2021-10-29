Польша не собирается покидать ЕС

Но ожидает уважения Брюсселя к национальному законодательству

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал статью в газете Die Welt, в которой заявил, что его страна не намерена выходить из состава Европейского союза.

"Мы неотъемлемая часть Евросоюза, союза, который должен отвергать язык шантажа, давления и наказания тех, кто имеет собственное мнение", - добавил он.

Польша уважает европейское право, продолжил премьер, но законы ЕС не должны иметь приоритет над национальным законодательством.

"Трудно найти нацию, которая была бы больше привязана к идее свободы, демократии и европейской идее, чем поляки. В польском парламенте и общественной жизни преобладают проевропейские силы", - уточнил Моравецкий.

Ранее председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 14 июля.

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