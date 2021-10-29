ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена газа в Европе впервые с сентября упала ниже 800 долларов

15:53
  • пятница
  • 29 октября 2021

Общее падение за день превысило 14%

Меньше 800 долларов за тысячу кубометров стоит 29 октября газ на европейском рынке. Такое падение цены отмечается впервые с 17 сентября.
Цена газа в Европе упала ниже 1000 долларов после заявлений Путина

По данным биржи ICE, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в районе 15 часов по московскому времени снизилась до отметки 795,8 доллара за 1 тысячу кубометров - или 66,375 евро за МВт ч. В целом за день падение составило более 14%, передает ТАСС.

Снижение цены на газ на европейском рынке началось 27 октября. Ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газовая магистраль
Газовая магистраль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.