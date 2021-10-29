Цена газа в Европе впервые с сентября упала ниже 800 долларов

Общее падение за день превысило 14%

Меньше 800 долларов за тысячу кубометров стоит 29 октября газ на европейском рынке. Такое падение цены отмечается впервые с 17 сентября.

По данным биржи ICE, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в районе 15 часов по московскому времени снизилась до отметки 795,8 доллара за 1 тысячу кубометров - или 66,375 евро за МВт ч. В целом за день падение составило более 14%, передает ТАСС.

Снижение цены на газ на европейском рынке началось 27 октября. Ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

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