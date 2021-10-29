Илон Маск хочет открыть университет с неприличной аббревиатурой

Шутка это или нет, предприниматель не уточнил

Американский предприниматель Илон Маск (SpaceX, Tesla) написал в Twitter, что хочет открыть новый университет.

"Думаю открыть новый университет: Техасский Институт технологии и науки (Texas Institute of Technology & Science)", - сказано в посте.

В сокращенном варианте название учебного заведения будет звучать как TITS - сленговое наименование женской груди.

Как отметил Маск, вещи с этой аббревиатурой будут "эпичны". При этом предприниматель утвердительно ответил на вопрос, есть ли у него средства для осуществления задуманного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram