Появились подробности задержания депутата Рашкина

Если ГД лишит депутата неприкосновенности, а вина будет доказана, ему грозит штраф или до 5 лет лишения свободы

Следственный комитет России начал проверку причастности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области. Уголовное дело о незаконной охоте передали из полиции в СК. Парламентарий был задержан минувшей ночью по подозрению в браконьерстве. В машине народного избранника нашли разделанную тушу лося и холодное оружие.

— Вы можете полностью представиться? Назвать фамилию, имя и отчество. Дату рождения. — Рашкин Валерий Федорович. — А где вы работаете? — Я депутат Госдумы.

Такой встречей в ночном лесу под Саратовом закончилось патрулирование сотрудников охотнадзора. Услышав выстрелы, они бросились в чащу ловить браконьеров, а столкнулись с депутатом Госдумы.

Дуть в трубочку Валерий Рашкин отказался. Правоохранители составили акт об отказе от медосвидетельствования. По кадрам видно, что именно депутат от КПРФ был за рулём автомобиля, записанного на саратовское отделение партии. Вместе с ним в машине был ещё один человек – 49-летний Александр Гношев. А в багажнике - разделанная туша лося и охотничьи ножи. Впрочем, политик уверяет, что животное было обнаружено ими уже убитым. А они просто его подобрали и решили увезти с собой.

— Валерий, как же так получилось? Что вы нашли тушу лося и не сообщили об этом. Зная о том, что это незаконно. Разделали её. — Ну, сейчас сообщим. — Уже поздно. Уже мы будем сообщать.

"В багажнике находилась разделанная туша лося. Рашкина попросили представить документы на право осуществления охоты. Потому что лось - продукция охоты. Рашкин ничего не смог представить. Разрешения у него не было на добычу. Не было отрывного талона. И буквально в метрах 40 наш специалист увидел место разделки", - рассказал Александр Гаврилов, зампредседателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Валерий Рашкин - один из самых известных депутатов Госдумы от фракции КПРФ. Прежде всего, он знаменит своей скандальной оппозиционной деятельностью. В том числе он был одним из лидеров протеста антиваксеров, призывая не верить в опасность вируса и отменить обязательную вакцинацию. Всё это всегда преподносилась избирателям как борьба за справедливость. В Саратове Рашкин начинал свои политическую карьеру, а сейчас приехал отдохнуть. Очевидно, что депутат должен был понимать незаконность своих действий, даже забрать мертвое животное было нельзя - это приравнивается к незаконной охоте. Никакого разрешения у Рашкина не нашли, в этом угодье вообще запрещена охота на лосей. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи доходит до 400 тысяч рублей. Кроме того, депутату и его спутнику может грозить уголовное дело о незаконной охоте.

"Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Причастность к произошедшему депутата Государственной Думы России Валерия Рашкина проверяется", - заявила Надежда Волошина, старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по взаимодействию со СМИ).

Оружие у Рашкина не нашли. Возможно, улики могли выбросить в ночном лесу. Полиция теперь проверяет все версии, прочёсывая местность. Однако в КПРФ случившееся уже называют провокацией и не хотят признавать, что их влиятельный однопартиец позволил себе расслабится на охоте.

"Не знаю, показали какое-то мясо лося. На видео было какое-то разделанное мясо. Какое? Говядина, свинина, может, баранина? Я не знаю. Может, он его в магазине купил. С его слов, он его где-то нашел. Кроме как догадок, ничего фактурного там не присутствовало. У нас есть предположения, что это всё спланированная акция", - прокомментировал секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Перевести всё в ранг политического преследования теперь пытается и сам Валерий Рашкин. "Вся эта ситуация – это подарок для партии власти, которая использует любой повод, чтобы очернить КПРФ и сделать из коммунистов преступников. Но обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося - полный абсурд и цинизм", - говорится в публикации Рашкина на сайте "Эха Москвы".

"То, что Рашкин сейчас придумывает, что он нашел лося убитым, — это типичная отмазка браконьеров. Они избавляются сразу от оружия, чтоб их с оружием не поймали, выдумывают версию: "Это не я, я просто нашел его в лесу", - заявил блогер Илья Ремесло.

Пока Валерия Рашкина защищает депутатский мандат - впрочем, если правоохранители представят доказательства, в Госдуме может быть поднят вопрос о снятии неприкосновенности. Такие случаи уже были. Для начала процедуры генеральный прокурор должен обратиться к спикеру парламента.

"Уверен, что подавляющее большинство коллег по Госдуме, в случае поступления нам такого представления Генпрокурора, его поддержит, потому что мы исходим из простого принципа - закон один для всех", - сказал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

"Рашкина я предупреждал. Что он кончит плохо. Потому что он настроен жестко. Ему плевать на законы. Он прёт как слон. Как медведь. Поэтому, конечно, надо его остановить", - убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В случае, если Госдума лишит Валерия Рашкина неприкосновенности, и его вина будет доказана, депутату грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Пётр Вершинин. Александра Панина. Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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