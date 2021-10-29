Путин назвал Росфинмониторинг полноценной финансовой разведкой

Президент провел встречу с главой службы Юрием Чиханчиным

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал Росфинмониторинг успешным механизмом по борьбе с отмыванием денег и полноценной финансовой разведкой. Путин поздравил сотрудников службы с наступающим 20-летием и поблагодарил их за работу.

"Наша задача совместно с ЦБ, совместно с надзорными органами, правоохранительными органами, Генпрокуратурой, МВД, ФСБ была направлена на то, чтобы в первую очередь подключить всех участников антиотмывочной системы к единому исполнению закона; второе – поднять их законопослушность; и третье – создать механизмы, не пускающие преступные, "грязные" деньги в финансовый сектор, в первую очередь – в банковский", — заявил глава Росфинмониторинга на встрече с Путиным.

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