Генсек ООН заявил об опасном уровне недоверия между странами

Саммит G20 призван доверие восстановить
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Риме, что недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня.
"Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами", - отметил генсек ООН (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул также, что главная цель саммита G20 - восстановить доверие за счет искоренения источника недоверия, который находится в геополитических противоречиях и неравенстве.
Гутерриш призвал G20 преодолевать недоверие на трех главных "фронтах": борьба с изменениями климата, справедливое распределение вакцины от COVID-19, учитывающее интересы всех стран распределение глобальных ресурсов.
Саммит G20 состоится в Риме 30-31 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram