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Генсек ООН заявил об опасном уровне недоверия между странами

16:13
  • пятница
  • 29 октября 2021

Саммит G20 призван доверие восстановить

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции в преддверии саммита G20 в Риме, что недоверие между ведущими мировыми державами достигло опасного уровня.
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"Мы видим опасный уровень недоверия между крупными мировыми державами, между развитыми и развивающимися странами", - отметил генсек ООН (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул также, что главная цель саммита G20 - восстановить доверие за счет искоренения источника недоверия, который находится в геополитических противоречиях и неравенстве.

Гутерриш призвал G20 преодолевать недоверие на трех главных "фронтах": борьба с изменениями климата, справедливое распределение вакцины от COVID-19, учитывающее интересы всех стран распределение глобальных ресурсов.

Саммит G20 состоится в Риме 30-31 октября.

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