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В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек

16:32
  • пятница
  • 29 октября 2021

Ford Focus вылетел на встречную полосу

На районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района Ивановской области столкнулись пассажирский автобус и легковое авто Ford Focus, передает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону.
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"Автомашина Ford Focus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим во встречном направлении", - сказано в сообщении.

Пострадали 10 человек, находившихся в автобусе, который вез пассажиров в город Фурманов. Водитель получил тяжелые травмы. В Ford Focus пострадали два человека.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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