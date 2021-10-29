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В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении девочки

16:54
  • пятница
  • 29 октября 2021

Он принудительно уложил ее в багажник машины и уехал по трассе

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Рязанской области, полицейские задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске.
Камеры запечатлели предполагаемый момент похищения школьниц в Кузбассе

Похитителем оказался житель Скопинского района Рязанской области 1979 года рождения - ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование.

Мужчина пытался похитить девочку 26 октября. Он принудительно уложил ее в багажник машины и уехал по трассе Ряжск - Нагорное. Подросток смог перелезть в салон и выбраться через заднюю дверь. Пострадавшая отделалась ссадинами.

Возбуждено уголовное дело о похищении с применением насилия. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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