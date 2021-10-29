"Газпром" достиг планового уровня резерва газа в хранилищах

Работа по закачке в российские ПХГ продолжится до 8 ноября
Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что компания достигла планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах.
"Газпром достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России - 72,638 миллиарда кубических метров. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября", - сказано в сообщении.
До уровня 847,9 миллиона кубических метров доведена потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ.
Уточняется, что из российских ПХГ в отопительный сезон 2020/2021 было поднято 60,6 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный показатель для российской газовой отрасли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram