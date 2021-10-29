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"Газпром" достиг планового уровня резерва газа в хранилищах

17:13
  • пятница
  • 29 октября 2021

Работа по закачке в российские ПХГ продолжится до 8 ноября

Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что компания достигла планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах.
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"Газпром достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России - 72,638 миллиарда кубических метров. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября", - сказано в сообщении.

До уровня 847,9 миллиона кубических метров доведена потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ.

Уточняется, что из российских ПХГ в отопительный сезон 2020/2021 было поднято 60,6 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный показатель для российской газовой отрасли.

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