В России выявили пять случаев варианта AY.4.2 дельта-штамма

Три из них были обнаружены в Москве и Московской области

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил о выявленных в России случаях дельта-штамма коронавируса AY.4.2.

"Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два - получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", - цитирует специалиста РИА "Новости".

По словам Хафизова, ученые продолжают мониторить патоген на предмет как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 39849 новых случаев коронавируса, умерли 1163 пациента. С 30 октября по 7 ноября по всей стране объявлены нерабочие дни.

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