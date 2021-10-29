Игорь Додон привился "Спутником V" в Москве

Властям Молдавии он посоветовал в срочном порядке договориться с Москвой о поступлении российской вакцины

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон привился вакциной от коронавируса "Спутник V" в Москве. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

"Несмотря на то, что у меня все еще есть антитела к коронавирусу, я все-таки решил привиться. Конечно, "Спутником", потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной", - написал Додон.

Властям Молдавии он посоветовал в срочном порядке договориться с Москвой о поступлении российской вакцины, так как миллион доз препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных.

"В декабре прошлого года я перенес коронавирус на ногах, и антитела еще есть. Вторая прививка - 19 ноября", - уточнил политик в беседе с ТАСС.

По словам Додона, первые 182 тысячи доз вакцины "Спутник V" поступили в Молдавию в первой половине этого года в качестве гуманитарной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram