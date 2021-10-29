Представлен трейлер второго сезона "Ведьмака"

Премьера намечена на 17 декабря

На официальном YouTube-канале Netflix представили трейлер второго сезона сериала "Ведьмак" по книгам польского писателя Анджея Сапковского.

Главного героя, Геральта из Ривии, сыграл, как и в первом сезоне, Генри Кавилл. Образ чародейки Йеннифэр на экране воплотила Аня Чалотра, княжны Цири - Фрейя Аллан.

Премьера второго сезона состоится 17 декабря. Ранее стало известно, что шоу продлили на третий сезон.

Первый сезон вызвал противоречивые отзывы. Зрители хвалили постановку, звук и образ Кавилла, отмечая при этом спорный выбор на второстепенные роли, неудачный дизайн костюмов и порой слишком вольное обращение сценаристов с первоисточником.

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