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Представлен трейлер второго сезона "Ведьмака"

18:21
  • пятница
  • 29 октября 2021

Премьера намечена на 17 декабря

На официальном YouTube-канале Netflix представили трейлер второго сезона сериала "Ведьмак" по книгам польского писателя Анджея Сапковского.
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Главного героя, Геральта из Ривии, сыграл, как и в первом сезоне, Генри Кавилл. Образ чародейки Йеннифэр на экране воплотила Аня Чалотра, княжны Цири - Фрейя Аллан.

Премьера второго сезона состоится 17 декабря. Ранее стало известно, что шоу продлили на третий сезон.

Первый сезон вызвал противоречивые отзывы. Зрители хвалили постановку, звук и образ Кавилла, отмечая при этом спорный выбор на второстепенные роли, неудачный дизайн костюмов и порой слишком вольное обращение сценаристов с первоисточником.

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Кадр из трейлера "Ведьмак"
Кадр из трейлера "Ведьмак"
Кадр из трейлера "Ведьмак"
Кадр из трейлера "Ведьмак"
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