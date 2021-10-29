"Закон один для всех": реакция на скандал с участием Рашкина

Пока от уголовного преследования его защищает депутатский мандат

Главный скандал этой пятницы - в Лысогорском районе Саратовской области полиция поймала депутата Госдумы (фракция КПРФ), первого секретаря Московского горкома партии КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в багажнике.

- А можете полностью представиться? Назвать ФИО и дату рождения? - Рашкин Валерий Федорович. - Дата рождения? - 14 марта 1955 года. - А вы работаете? Пенсионер? Чем занимаетесь? - Работаю. - А где работаете? - Депутат Государственной Думы. - Какая фракция? - Компартия Российской Федерации.

Такой встречей в ночном лесу под Саратовом закончилось патрулирование сотрудников охотнадзора. Услышав выстрелы, они бросились в чащу ловить браконьеров, а столкнулись с депутатом Госдумы.

- У вас точно всё нормально? У вас походка неуверенная. Не выпивали? - Нет.

Дуть в трубочку Валерий Рашкин отказался. Правоохранители составили акт об отказе от медосвидетельствования. По кадрам видно, что именно депутат от КПРФ был за рулём автомобиля, записанного на саратовское отделение партии. Вместе с ним в машине был ещё один человек – 49-летний Александр Гношев. А в багажнике - туша лося и охотничьи ножи. Впрочем, политик уверяет, что животное было обнаружено ими уже убитым, и они просто его подобрали, решив увезти с собой.

"Мы попросили Рашкина представить документы на право осуществления охоты. Потому что лось - это продукция охоты. Рашкин ничего не смог представить. Разрешения у него не было на добычу. Не было отрывного талона. И буквально в метрах 40 наш специалист увидел место разделки", - сообщил Александр Гаврилов, зампредседателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Валерий Рашкин - один из самых известных депутатов Госдумы от фракции КПРФ. Прежде всего, он прославился своей скандальной оппозиционной деятельностью, в том числе парламентарий был одним из лидеров протеста антипрививочников. Он призывал сторонников не верить в опасность коронавируса, отказаться от вакцинации. Всё это всегда преподносилась избирателям как борьба за справедливость.

При этом сам борец регулярно становился фигурантом разных скандалов. Несколько лет назад, к примеру, выяснилось, что у депутата нет не только докторской степени, о которой он так много говорил, но и звания мастера спорта, которым он так гордился.

В Саратове Рашкин начинал свои политическую карьеру, а сейчас приехал отдохнуть. Очевидно, депутат должен был понимать незаконность своих действий. Даже забрать мертвое животное было нельзя - это приравнивается к незаконной охоте. Никакого разрешения у Рашкина не нашли, в этом угодье вообще запрещена охота на лосей из-за их малочисленности. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи доходит до 400 тысяч рублей. Кроме того, депутату и его спутнику может грозить уголовное дело о незаконной охоте.

"Следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Причастность к произошедшему депутата Государственной Думы России Валерия Рашкина проверяется", - сказала Надежда Волошина, старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по взаимодействию со СМИ).

Кстати, ближе к вечеру оружие и разрешение на него, принадлежащее Рашкину, нашли на месте разделки туши убитого лося. Полиция теперь проверяет все версии. Однако в КПРФ случившееся уже называют провокацией и не хотят признавать, что их влиятельный однопартиец позволил себе расслабится на охоте.

"Я не знаю, показали какое-то мясо лося. На видео было какое-то разделанное мясо. Какое? Говядина, свинина, может, баранина? Я не знаю. Может, он его в магазине купил. С его слов, он его где-то нашел. Кроме как догадок, ничего фактурного там не присутствовало. У нас есть предположения, что это всё спланированная акция", - заявил секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Перевести всё в ранг политического преследования теперь пытается и сам Валерий Рашкин. "Вся эта ситуация – подарок для партии власти, которая использует любой повод, чтобы очернить КПРФ и сделать из коммунистов преступников. Но обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося — полный абсурд и цинизм", - цитирует сайт "Эха Москвы" заявление Рашкина.

"То, что Рашкин сейчас придумывает, что он нашел лося убитым - это типичная отмазка браконьеров. Сначала они убивают животное. Потом они избавляются сразу от оружия, чтоб не поймали. А после придумывают версии: "Это не я, я просто нашел его в лесу", - прокомментировал блогер Илья Ремесло.

Ну, убил или нашел, действительно, разберется следствие. А вот КПРФ теперь предстоит разбираться с репутацией партии, которой — особенно, если подтвердится версия об опьянении Рашкина и о его браконьерстве — нанесен колоссальный ущерб. Что любопытно – Рашкин часто позиционировал себя как зоозащитника, писал письма президенту о необходимости защиты гималайского медведя в России и требовал давать реальные сроки живодерам. И вот теперь такой скандал. При этом не первый подобный в партии. В конце 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, в которой участвовал на тот момент губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко. Кстати, как говорят, хороший приятель Рашкина. Левченко расстрелял спящего в зимней берлоге медведя.

Пока Валерия Рашкина защищает депутатский мандат - впрочем, если правоохранители представят доказательства, в Госдуме может быть поднят вопрос о снятии неприкосновенности. Такие случаи уже были. Для начала процедуры генеральный прокурор должен обратиться к спикеру парламента.

"Уверен, что подавляющее большинство коллег по Госдуме - в случае поступления к нам такого представления генпрокурора - его поддержит, потому что мы исходим из простого принципа - закон один для всех", — сказал замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Рашкина я предупреждал. Что он кончит плохо. Потому что он настроен жестко. Ему плевать на законы. Он прёт как слон. Как медведь. Поэтому, конечно, надо его остановить", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В случае, если Госдума лишит Валерия Рашкина неприкосновенности, и его вина будет доказана, депутату грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Александр Огородников, Петр Вершинин, "В центре событий". "ТВ Центр".

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