Путин поручил главе Минздрава отправиться в регионы

Для оказания помощи медикам

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы.

"Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжается больше месяца. Как добавил глава Минздрава, сейчас число получающих медицинскую помощь в связи с ковидом россиян превышает 1,3 миллиона.

Прежде глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по 83 субъектам страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19. "Только в двух субъектах сегодня без динамики - это Республика Башкортостан и Чукотка", - уточнила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram