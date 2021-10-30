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В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

12:12
  • суббота
  • 30 октября 2021

Продолжается четвёртая волна заболевания

За сутки в России зафиксирован 40 251 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 8 472 797 человек с COVID-19, умерло 237 380 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 7 267 больных, всего в столице 1 809 788 инфицированных, скончались 31 248 пациентов. 
В России впервые выявили больше 40 тысяч новых случаев коронавируса

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 28 октября 2021 года – 40 096 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В Кремле призвали минимизировать последствия пандемии в сфере прав человека. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что коронавирус и другие вызовы современности неизбежно приводят к поражению граждан в некоторых правах.

Так Песков прокомментировал статью главы Конституционного суда Валерия Зорькина в "Российской газете", в которой шла речь об угрозе правам человека во время пандемии. Зорькин призвал власти сильно не увлекаться ограничительными мерами.

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