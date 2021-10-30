Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 5506 человек

В метро открылись пункты тестирования

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 506 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 588 697.

На нескольких станциях московского метро открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Точки появились на станциях "Маяковская", "Тверская", "Тургеневская", "Третьяковская" и "Хорошёвская". Для сдачи теста при себе нужно иметь паспорт и номер полиса ОМС. Дети могут пройти тест с родителями, необходимо свидетельство о рождении.

По данным на 30 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 8 472 797 пациентам, умерли с начала пандемии 237 380 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 809 788, в мире более 246 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,9 миллиона человек.

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