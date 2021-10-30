Число заболевших коронавирусом в мире превысило 246 миллионов

Число умерших приближается к 5 миллионам

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 246 миллионов, скончались от осложнений болезни без малого 5 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 45,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 745 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 9 миллионами больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 8,4 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

По данным врачей, в России каждый день умирают от коронавируса в среднем две беременные женщины. Смертность от коронавируса среди беременных выросла в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом. С начала года в России выявили более 53 тысяч беременных женщин, болеющих или уже перенёсших коронавирус.

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