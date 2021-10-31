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Новый максимум по заболевшим коронавирусом установлен в России

11:40
  • воскресенье
  • 31 октября 2021

В 13 регионах ситуация ухудшается

За сутки в России зафиксировано 40 993 случая заражения коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 8 513 790 человек с COVID-19, умерло 238 538 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 7 603 больных, всего в столице 1 817 391 инфицированный, скончались 31 342 пациента. 
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 45%

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 30 октября 2021 года – 40 251 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе в 13 российских регионах ухудшилась ситуация с коронавирусом. На этом фоне власти выразили тревогу в связи с туристической активностью граждан в период нерабочих дней. Россиян попросили сверяться с тепловой картой распространения заболевания перед тем, как планировать путешествие.

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