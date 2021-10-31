В Москве вылечились от коронавируса ещё 5050 пациентов

Уровень коллективного иммунитета в столице превысил 62%.

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 050 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 593 747.

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье превысил 66%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. Это один из самых высоких показателей по стране. В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу чуть ниже - 62,7%.

По данным на 31 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 8 513 790 пациентам, умерли с начала пандемии 238 538 человек. В Москве больных зарегистрировано 817 391, в мире более 246 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,9 миллиона человек.

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