Кремль поделился деталями переговоров Путина и Ниинистё

Были затронуты все аспекты двухстороннего сотрудничества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу между российским лидером Владимиром Путиным и его финским коллегой Саули Ниинистё состоялся весьма конструктивный и полезный разговор.
"Подробно проговорили все аспекты двухстороннего российско-финляндского сотрудничества", - сообщил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
По его словам, речь также заходила о предстоящем прекращении экспорта из России необработанного леса, возможном расширении использования Сайменского канала, отношениях между Россией и ЕС с упором на сектор энергетики.
"Затрагивалась тема Украины и обсуждалась в целом безопасность в районе Балтики", - уточнил Песков.
В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию уже в одиннадцатый раз.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram