Кремль поделился деталями переговоров Путина и Ниинистё

Были затронуты все аспекты двухстороннего сотрудничества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу между российским лидером Владимиром Путиным и его финским коллегой Саули Ниинистё состоялся весьма конструктивный и полезный разговор.

"Подробно проговорили все аспекты двухстороннего российско-финляндского сотрудничества", - сообщил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По его словам, речь также заходила о предстоящем прекращении экспорта из России необработанного леса, возможном расширении использования Сайменского канала, отношениях между Россией и ЕС с упором на сектор энергетики.

"Затрагивалась тема Украины и обсуждалась в целом безопасность в районе Балтики", - уточнил Песков.

В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию уже в одиннадцатый раз.

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