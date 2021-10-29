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Голикова рассказала, где ниже всего коллективный иммунитет

19:22
  • пятница
  • 29 октября 2021

Москва - среди лидеров

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам в пятницу, что на сегодняшний день коллективный иммунитет к COVID-19 выше всего в Подмосковье, Туве и Москве, передает ТАСС.
Вакцины от COVID-19 в регионах хватит для коллективного иммунитета

"Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), Москве (62,7%), Санкт-Петербурге (62,0%), Севастополе (61,1%)", - отметила заместитель председателя правительства.

Она уточнила при этом, что наименьшие показатели - в Дагестане (21,9%), Кабардино-Балкарии (29,3%), Татарстане (31,6%), Камчатском крае (32,2%), Томской области (32,6%).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи.

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