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МВД показало оружие Рашкина

19:36
  • пятница
  • 29 октября 2021

Ружье нашли недалеко от места разделки лося

Полиция показала оружие, которое, предположительно, принадлежит депутату Госдумы Валерию Рашкину (фракция КПРФ). Ружье нашли в Саратовской области недалеко от места разделки лося, говорится в сообщении МВД по региону. Тушу животного ранее нашли в машине Рашкина.

Появились подробности задержания депутата Рашкина
СК проверит причастность Рашкина к незаконной охоте

"Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, во втором — тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина", — сообщает местная полиция.

Следствие уже заявило, что назначит экспертизы по найденным карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам.

Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Рашкина проверяют на причастность к браконьерству после того, как в его машине обнаружили тушу лося. В КПРФ уже заявили, что считают задержание депутата провокацией. Сам парламентарий утверждает, что не убивал животное, а всего лишь подобрал труп.

Видео: подробности задержания депутата Рашкина

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