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В украинском плену в Донбассе оказались 37 россиян

19:39
  • пятница
  • 29 октября 2021

МИД России отреагировал на ситуацию

Министерство иностранных дел России выпустило официальный комментарий по поводу появившейся в СМИ информации о том, что в Донбассе Вооруженными силами Украины удерживаются в плену 37 граждан России, проживающих в находящемся в "серой зоне" селе Старомарьевка.
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"По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т.н. "фильтрационных мероприятий". Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие "мероприятия" проводились в начале текущей недели", - говорится в сообщении.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, у имеющих паспорта России и ДНР изымались документы, их владельцы подвергались насильственным действиям. Дошло до вооруженного столкновения, в результате которого были повреждены несколько зданий.

По данным МИД, сейчас обстановка разрядилась, вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ведомство призывает партнеров России по "нормандскому формату" и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий.

"Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в т.ч. в Донбассе", - заключили в МИД.

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