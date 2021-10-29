Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Apple потеснили с первого места

Как следует из данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, на которые ссылается ТАСС, Microsoft с капитализацией около 2,46 триллиона долларов стала самой дорогой компанией в мире. Она обошла Apple (2,41 триллиона).

После публикации данных квартальной отчетности вечером в четверг стоимость акций Apple падает почти на 4%. Акции Microsoft же пошли вверх и растут примерно на 1%.

Согласно прогнозам аналитиков, до конца года результаты Microsoft еще улучшатся благодаря быстро развивающемуся облачному бизнесу.

Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения. Ее штаб-квартира находится в городе Редмонд (штат Вашингтон, США).

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