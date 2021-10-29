Зеленский заявил, что Украина "не наступает, только отвечает"

Президент сослался на договоренности о режиме прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Одесской области заявил, что армия его страны используют вооружение только в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе.

"Вооруженные силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе со стороны противника", - приводит слова главы украинского государства пресс-служба.

Отдельно Зеленский прокомментировал применение военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата "Байрактар".

"Мы не наступаем, мы только отвечаем - согласно договоренностям о режиме прекращения огня", - сказал он.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что 26 октября украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат.

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