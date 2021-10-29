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Костенко родила Тарасову долгожданного сына

20:37
  • пятница
  • 29 октября 2021

Родители раскрыли имя ребенка

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился третий ребенок. Малыш, которого звездные родители назвали Алексеем, появился на свет в московской клинике.

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Бывший футболист и блогер долго скрывали пол ребенка. Имя малыша тоже не было известно до сегодняшнего дня.

"Я благодарен тебе за всех наших детей, за сына особенно, ты знаешь, почему", - обратился Тарасов к своей жене в инстаграме.

Экс-футболист также раскрыл некоторые подробности: вес ребенка составил 3200 граммов, рост — 52 сантиметра.

Для Дмитрия Тарасова этот ребенок стал четвертым. Кроме погодок Миланы и Евы от нынешней избранницы, у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Долгое время Тарасов ждал рождение именно сына.

Ранее Анастасию Костенко заподозрили в попытке удержать Дмитрия Тарасова детьми. Модель уже отреагировала на слухи.

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