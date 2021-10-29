Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу

Рекорд Олега Веретенникова пал

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба отличился в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо".

Это 144-й мяч 33-летнего Дзюбы в чемпионатах России. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Прежний рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола).

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав команды на матчи квалификации чемпионата мира в ноябре. Дзюба в список не вошел.

До этого форварда вызвали в сборную в сентябре, но он отказался, сославшись на не лучшую форму.

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