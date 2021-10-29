Попова: необходимости закрывать границы России нет

Распространение коронавируса происходит внутри страны, отметила глава Роспотребнадзора

Оперативный штаб по борьбе с пандемией не планирует закрывать границы России из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи", — отметила Попова в интервью "России 1".

Она добавила, что "завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование". Количество положительных ПЦР-тестов у этой группы людей не превышает 1%.

Во время интервью в пятницу Попова также сообщила — если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID-19 в нерабочие дни, то новогодние праздники можно будет отметить в привычном режиме.

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