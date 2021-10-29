Врачи запретили Елизавете II выполнять сложную работу

Королеве нельзя совершать официальные визиты

Королеву Великобритании Елизавету II перевели на облегченный режим работы. Монарху, например, запретили совершать официальные визиты.

"Врачи рекомендовали, чтобы в это время Ее Величество продолжала выполнять только легкие дела, в том числе некоторые аудиенции в онлайн-формате", — говорится в сообщении Букингемского дворца (цитата по "Интерфаксу").

Ранее стало известно, что королева пропустит саммит по климату в Глазго.

В октябре 95-летняя Елизавета II на одну ночь попала в больницу. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram