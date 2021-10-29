"Где дозы?": принц Гарри и Меган Маркл обратились к G20

Речь идет о доступности вакцин от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, принц Гарри и его супруга Меган Маркл выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Группы двадцати (G20) содействовать решению проблемы неравенства в доступе к вакцинам от коронавируса в мире.

Авторы послания отметили, что в июне на саммите Группы семи (G7) лидеры объявили о готовности отправить 1 миллиард доз препаратов в страны с низкими и средними доходами, но при этом сегодня из почти 7 миллиардов примененных в мире доз только 3% приходятся на государства с низкими доходами.

"Миру остается спрашивать: где дозы?. Обещания не приводят к тому, чтобы вакцины поставлялись людям, которые в них нуждаются", - констатируют авторы письма.

Гебрейесус, принц Гарри и Меган Маркл добавили, что у лидеров G20 имеются полномочия для того, чтобы ускорить выполнение давних обещаний о предоставлении вакцин. Также глава ВОЗ, герцог и герцогиня Сассекские напомнили о глобальных целях: к концу 2021 года достичь охвата вакцинацией 40% населения во всех странах и 70% населения - к середине 2022-го, передает ТАСС.

Встреча лидеров стран G20 состоится 30-31 октября в Риме. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеосвязи, министр иностранных дел Сергей Лавров будет работать в итальянской столице очно.

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