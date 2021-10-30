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Вирус, климат и региональные конфликты: в Риме стартует саммит G20

10:32
  • суббота
  • 30 октября 2021

Он продлится два дня

В Риме стартует саммит G20. Он продлится два дня, в течение которых участники планируют обсудить проблемы климата, здравоохранения, цифровую трансформацию и региональные конфликты, в том числе ситуацию в Афганистане.
Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Владимир Путин выступит на саммите дважды – 30 и 31 октября. Президент России присоединится к коллегам по видеосвязи. В онлайн-формате также будут участвовать лидеры Китая, Японии и Мексики, сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание на саммите уделят пандемии коронавируса. Мировые лидеры могут принять решение о целевых показателях по вакцинации и по взаимному признанию ковидных сертификатов. Ещё одной темой станет ситуация на энергетических рынках.

29 октября некоторые мировые лидеры уже провели встречи. Например, Джо Байден посетил Папу Римского, провёл переговоры с премьером Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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